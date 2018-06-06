Покушение на Осмаева и Окуеву: прокуратура не нашла цепочки, ведущей к "некоторым лидерам РФ"

Заявления и сообщения политиков на первоочередной стадии досудебного расследования на сегодняшний день не нашли своего подтверждения, отметил прокурор.

Мотивом обвиняемого в покушении на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву была активная проукраинская позиция потерпевших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель начальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко после судебного заседания в Подольском райсуде Киева, в котором он представляет сторону обвинения и в котором во вторник, 5 июня, состоялось оглашение обвинительного акта по этому делу.

На уточняющий вопрос журналистов, было это заказное убийство или личная неприязнь, прокурор ответил: "На сегодняшний день, согласно обвинительному акту, мы считаем, что это личная неприязнь указанного лица".

На еще один уточняющий вопрос, почему в обвинительном акте не говорится о том, что в этом покушении существует цепочка, ведущая к "некоторым лидерам Российской Федерации", Величко ответил, что заявления политиков во время досудебного расследования не подтвердились.

Читайте такжеПо делу о покушении на добровольцев АТО Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный акт

"Все, что было мной сказано в обвинительном акте, оно находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения. Я могу ссылаться только на те материалы, которые собраны органом досудебного расследования в материалах уголовного производства ", - заявил Величко.

Стоит отметить, что прокурор при оглашении обвинительного акта по поводу мотива желания убить Окуеву и Осмаева сказал: "Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, имея неприязненное враждебное отношение к последним, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления".

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к "некоторым лидерам РФ".

"Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде. Однако мотивы преступления, суть, длинная цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя", - заявил глава МВД.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Дакара Александра Венусовича.

Справка УНИАН. Покушение на убийство добровольцев антитеррористической операции на Донбассе Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой рассматривает Подольский райсуд Киева с участием присяжных.

Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Человек содержится под стражей.

Нападение на супружескую пару добровольцев АТО Осмаева и Окуеву было совершено 1 июня 2017 года в Киеве. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями.

30 октября неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.