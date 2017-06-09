Цепочка покушения на Адама Осмаева ведет к некоторым лидерам РФ – Аваков
Подозреваемый в совершении преступлении находится в удовлетворительном состоянии.
Цепочка покушения на Адама Осмаева ведет к "некоторым лидерам РФ". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет «112 Украина».
"Общество поймет все детали, когда дело окажется в суде. Однако мотивы преступления, суть, длиннющая цепочка, которая ведет к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована. Больше пока сказать нельзя", - заявил он.
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Аваков также отметил, что подозреваемый сейчас находится в удовлетворительном состоянии и в состоянии давать показания.
Как сообщал УНИАН ранее, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.
«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.
Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.