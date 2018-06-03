Украина и Испания обновят соглашение о соцзащите
Украина и Испания завершают работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении наших граждан в этой стране на замену предыдущему, заключенному в 1996 году.
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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущему 1996 года", - написал Порошенко.
По словам главы государства, этот шаг позволит снять проблемные вопросы в сфере социальной защиты украинцев в Испании.
Вдячний Іспанії за послідовну підтримку і допомогу у відстоюванні нашого суверенітету і територіальної цілісності. pic.twitter.com/tMUj74umsI— Петро Порошенко (@poroshenko) June 3, 2018