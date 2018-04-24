Заработки в Польше: поляки отказываются платить за работу украинским мигрантам

Специалисты рынка труда предлагают украинцам обращаться к крупные легальные компании, или выходить непосредственно на работодателя.

Украинцы часто вынуждены работать в Польше нелегально – их обещают трудоустроить, но через пару месяцев оказывается, что работодатель и не думал о легализации.

Одним из самых популярных направлений для украинских заробитчан остается Республика Польша. Сколько в стране украинцев – неизвестно, так как многие работают нелегально. Счет может идти на миллионы. Какие сюрпризы ждут украинских гастарбайтеров на польской земле – в новой серии цикла "Дома – лучше".

Найти работу можно прямо на автовокзале Варшавы. Здесь и польские компании-рекрутеры, и посредники-украинцы: они дежурят на обоих выходах с автовокзала.

Здесь журналисты познакомились с Александром Шмидом из Черновцов – он возвращается домой. Посредники, которых он нашел в интернете, обещали за 250 евро трудоустроить в Польше, но работу так и не дали. Александр сам нашел подработку на стройке на месяц, но и там его "кинули", не заплатив за работу.

На вокзале посредники обещают помочь и с разрешением на проживание в Польше – за 250-300 евро. У кого нет денег, но есть терпение и нервы – те сами идут выпрашивать такой документ в местное управление по делам мигрантов.

Специальное управление, которое должно дать "добро", открывается в 8 утра, и перед открытием своей очереди ждут несколько сотен человек. Гарантии, что удастся подать документы, – нет, слишком уж много людей.

Первое, что спросят в ведомстве, есть ли приглашение на работу или контракт с работодателем. Однако украинцы часто вынуждены работать нелегально – их обещают трудоустроить, но через пару месяцев оказывается, что работодатель и не думал о легализации и зарплату платить не собирается, а вместо этого может грозить депортацией или даже убийством.

Без заработанного остался Петр из Тернополя, который договорился о работе на одной из варшавских строек – но не проработал и месяца, как ему заявили, что фирмы, на которую он работал, не существует.

Это был первый опыт нелегальной работы для Петра, но, по его словам, зарплату украинцу здесь не гарантирует даже официальное трудоустройство.

А свой "завтрашний" день Петр связывает с Украиной – твердо решил вернуться на Тернопольщину, поскольку ему надоело быть бесправным "трудовым мясом". Петр понял, что у него – электрика, лесника, егеря – гораздо больше перспектив дома, да и дети его заждались.

Напомним, ранее Кабмин защитил украинских заробитчан. Теперь агентствам по трудоустройству в Польше нельзя брать оплату наперед. В договоре с клиентами агентства должны прописывать условия работы и проживания, размер зарплаты, график работы и отдыха. Офисы посредников должны располагаться в нежилых помещениях, а в штате должен быть юрист с высшим образованием.

Корреспондент "Сегодня" в рамках эксперимента нашел в интернете компанию по трудоустройству украинцев в Польше и сделал вид, что хочет заработать за границей. Первое агентство не собиралось брать деньги до заключения договора, а вот вторая "фирма-прокладка" предложила схему "сначала деньги, а потом стулья".

"Общая стоимость услуг по получению визы и трудоустройству – 135 долларов. 110 долларов оплачиваются по факту получения документов на руки. В Варшаве наш человек встречает всю группу, там происходит окончательный расчет, на следующий день группа направляется к работодателю", – рассказали в фирме.

Однако ответственности за неподписание трудового договора контора не несет. Следовательно, если работодатель откажет, деньги она не вернет.

Специалисты рынка труда предлагают обращаться к крупным легальным компаниям. Они в основном не берут денег за посреднические услуги. Или выходить непосредственно на работодателя. В любом случае украинцам советуют внимательно читать договор.

Кроме того, работа в Польше получила альтернативу в Украине – специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.