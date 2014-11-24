В Донецке без энергоснабжения остаются 66 трансформаторных подстанций
15:22, 24 ноября 2014Общество
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В Донецке без энергоснабжения остаются 66 трансформаторных подстанций, сообщает горсовет Донецка.
66 подстанций Донецка остаются без энергоснабжения / УНИАН
Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета Донецка.
Продолжаются работы по ремонту линий энергоснабжения. По состоянию на 14.30 возобновлена работа 8 трансформаторных подстанций в Куйбышевском и Киевском районах, обесточенных в результате боевых действий. Специалистами ПАО «Донецкгоргаз» выполнены восстановительные работы на газопроводе высокого давления.
В первой половине дня 24 ноября в Донецке сохраняется напряженная обстановка.
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Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Общественный транспорт движется по автомагистралям согласно графику.
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