В Донецке без энергоснабжения остаются 66 трансформаторных подстанций

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета Донецка.

Продолжаются работы по ремонту линий энергоснабжения. По состоянию на 14.30 возобновлена работа 8 трансформаторных подстанций в Куйбышевском и Киевском районах, обесточенных в результате боевых действий. Специалистами ПАО «Донецкгоргаз» выполнены восстановительные работы на газопроводе высокого давления.

В первой половине дня 24 ноября в Донецке сохраняется напряженная обстановка.

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Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Общественный транспорт движется по автомагистралям согласно графику.