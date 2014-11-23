"Киборги" из аэропорта Донецка рассказали о засадах боевиков
23:22, 23 ноября 2014Общество
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Бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады вернулись из зоны АТО, где в течение 17 дней защищали донецкий аэропорт.
"Кііборги" из аэропорта Донецка рассказали о засады боевиков / facebook.com/sergei.loiko
По словам военных, оба терминалы аэропорта полностью под контролем украинской стороны, пишет Украинская правда.
"Часто заходят диверсионные группы, особенно ночью, работают с новым оборудованием, прицелами, хорошо обучены. Их гоняем по всему терминалу", - отмечают бойцы.
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Также бойцы говорят, что дорога в аэропорт, по которой им доставляли продукты и боеприпасы, проходит не менее, чем через 3 засады боевиков.
"Из них боевики стреляют из РПГ, СПГ (противотанковый гранатомет), с ДШК (крупнокалиберный пулемет), используют "Утес", - отмечают военные.
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