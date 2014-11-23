"Киборги" из аэропорта Донецка рассказали о засадах боевиков

По словам военных, оба терминалы аэропорта полностью под контролем украинской стороны, пишет Украинская правда.

"Часто заходят диверсионные группы, особенно ночью, работают с новым оборудованием, прицелами, хорошо обучены. Их гоняем по всему терминалу", - отмечают бойцы.

Читайте такжеРоссийский боевик пришел в "киборгов" в Донецкий аэропорт с поднятыми руками (фото)

Также бойцы говорят, что дорога в аэропорт, по которой им доставляли продукты и боеприпасы, проходит не менее, чем через 3 засады боевиков.

"Из них боевики стреляют из РПГ, СПГ (противотанковый гранатомет), с ДШК (крупнокалиберный пулемет), используют "Утес", - отмечают военные.