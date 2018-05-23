Только каждый 20-й украинец выезжает на заработки в Польшу легально – СМИ
Согласно прогнозам, миграционная волна будет катиться еще несколько лет. После чего стухнет. При этом, сейчас по правилам на заработки в Польшу выезжает только каждый 20-й украинец.
Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "5 канала".
"2016 год: Польша выдала 1 млн 300 тыс. приглашений. Через легальные компании выехали 9,5 тыс. лиц. 2017-й год Польша выдала 1 млн 700 тыс. приглашений. А через легальные компании выехало только 12,4 тыс. человек", – сообщил Воскобойник.
При этом, по словам исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирины Сушко, Украина занимает первое место среди стран, которые подделывают документы.
"Украина есть в списке стран, граждане которых подделывают документы. И при этом интересно, что, например, в прошлом году мы занимали первое место", – заявила эксперт.
Также Сушко отметила, что почти с 99% уверенностью можно говорить, что человек (который нелегально приехал на заработки за границу – 5.UA) столкнется с совершенно не теми условиями работы, на которые он рассчитывал.
"Человек может попасть в сети, например, работорговцев. Когда люди попадают в страну, в которую они направлялись, они не могут ни к кому обратиться за помощью, за защитой, ведь они приехали нелегально", – отметила Сушко.