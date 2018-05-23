Только каждый 20-й украинец выезжает на заработки в Польшу легально – СМИ

В то же время, по словам исполнительного директора ОО "Европа без барьеров" Ирины Сушко, Украина занимает первое место среди стран, где подделывают документы.

Согласно прогнозам, миграционная волна будет катиться еще несколько лет. После чего стухнет. При этом, сейчас по правилам на заработки в Польшу выезжает только каждый 20-й украинец.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "5 канала".

"2016 год: Польша выдала 1 млн 300 тыс. приглашений. Через легальные компании выехали 9,5 тыс. лиц. 2017-й год Польша выдала 1 млн 700 тыс. приглашений. А через легальные компании выехало только 12,4 тыс. человек", – сообщил Воскобойник.

При этом, по словам исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирины Сушко, Украина занимает первое место среди стран, которые подделывают документы.

"Украина есть в списке стран, граждане которых подделывают документы. И при этом интересно, что, например, в прошлом году мы занимали первое место", – заявила эксперт.

Также Сушко отметила, что почти с 99% уверенностью можно говорить, что человек (который нелегально приехал на заработки за границу – 5.UA) столкнется с совершенно не теми условиями работы, на которые он рассчитывал.

"Человек может попасть в сети, например, работорговцев. Когда люди попадают в страну, в которую они направлялись, они не могут ни к кому обратиться за помощью, за защитой, ведь они приехали нелегально", – отметила Сушко.