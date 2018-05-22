МИД советует украинцам не ездить на Гавайи из-за активизации вулкана Килауэа (фотогалерея)

Дипломаты заявляют, что извержение вулкана почти неизбежно.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться в ближайшее время от поездок на Гавайские острова в связи с активизацией вулкана Килауэа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины в связи с активизацией вулкана Килауэа (Гавайи, США).

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"В связи с активизацией вулкана Килауэа (Гавайи, США) и повышением Геологической службой США уровня тревоги до красного, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить Гавайи, воздержаться в ближайшее время от поездок в указанный регион. Тем гражданам, которые уже находятся на Гавайях, рекомендуем отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

"Красный уровень опасности, объявленный Геологической службой США, означает, что извержение вулкана почти неизбежно. Активность вулкана может усилиться в любой момент и будет сопровождаться новыми выбросами пепла и газов. Облака пепла уже поднялись на отметку в 3,6 тыс. метров над уровнем моря", - заявили дипломаты.

В этой связи сказано, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в США по номеру «горячей линии» + 1 (202) 322-2616, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.