Эксперты не установили скорость авто Зайцевой и Дронова перед кровавым ДТП в Харькове: названа причина

И Елена Зайцева, и Геннадий Дронов отказались от проверки при помощи эксперимента.

Эксперты не устанавливали скорость Lexus и Volkswagen Touareg перед жутким ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом стало известно на сегодняшнем судебном заседании, сообщает NewsRoom.

Обвинитель передал судье документ, в котором шла речь о невозможности установить скорость автомобилей при помощи экспертиз. Однако оба водителя отказались от проверки на месте трагедии.

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"Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, так как ей тяжело психологически. Обвиняемая боится находится в машине, тем более ехать в ней. Назвать скорость второго авто она также не смогла", - говорится в документе о следственном эксперименте с участием водителя Lexus.

Геннадий Дронов во время расследования сообщил, что ехал около 40 км/ч, а вторая машина, по его ощущениям, двигалась со скоростью 100-120 километров в час. При этом, утверждает адвокат Зайцевой, мужчина не захотел проверить указанную им информацию опытным путем. В связи с этим Юлия Козырь требовала не рассматривать показания водителя Volkswagen Touareg во время следственного эксперимента.

Защитник Дронова, в свою очередь, ходатайствовал о том, чтобы приобщить к материалам дела постановления об экспертизах и следственных экспериментах. По его мнению, они могли быть однобокими, так как в них не задействовали все видеозаписи с центральной улицы города.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.