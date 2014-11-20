Мощный шторм может заблокировать Керченскую переправу на 5 дней

В Крыму ждут резкого похолодания, а в Керченском проливе - штормового ветра до 30 метров в секунду, при таких условиях паром до оккупированного полуострова работать не сможет.

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