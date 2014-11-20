Мощный шторм может заблокировать Керченскую переправу на 5 дней
11:28, 20 ноября 2014Общество
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В Крыму ждут резкого похолодания, а в Керченском проливе - штормового ветра до 30 метров в секунду, при таких условиях паром до оккупированного полуострова работать не сможет.
Керченская переправа вероятно опять не будет работать / kuban.aif.ru
По прогнозам синоптиков, шторм продлится в течение пяти дней. Автомобилистов призывают пересидеть непогоду дома и до 25-го ноября не планировать поездок переправой, сообщает ТСН.
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