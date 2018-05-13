В Житомире в торжественном шествии по случаю Международного дня семьи приняли участие более тысячи человек (фото)

Также по случаю праздника состоялся ряд других мероприятий.

Сегодня в Житомире в торжественном шествии по случаю Международного дня семьи приняли участие более тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось в 15.00.

Праздничным шествием с военным оркестром впереди участники мероприятия прошли по главным улицам города от Соборной площади: по Киевской, Театральной, Большой Бердичевской и Михайловской улицам. В руках они держали плакаты с лозунгами: «Папа, мама и ребенок - счастливая семья!». Также участники шествия скандировали «Каждый папа - для семьи!» Участники акции несли государственные флаги, желто-голубые шарики и тому подобное. На некоторых плакатах были лозунги против нетрадиционных сексуальных отношений и браков.

Участие в шествии приняли молодожены, семьи с детьми, активисты, молодежь и представители различных церквей. Охрану общественного порядка обеспечивали работники полиции.

Читайте такжеДень матери в 2018 году: как отмечают в Украине - поздравления и подарки (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в рамках Международного дня семьи в Житомире прошел семинар для всех желающих «Секреты успешного воспитания», а также уличный фестиваль «Здоровая семья - счастливая страна!», состоялся семейный праздник. В течение дня для желающих действовали учебные мастер-классы от 24 детских и подростковых клубов и другие мероприятия. Празднование в Житомире ещё продолжается, а завершится оно поздно вечером праздничным концертом.

Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая. Праздник установлен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.