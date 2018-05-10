На концерте в Москве к 9 мая "засветился" заслуженный артист Украины (фото)

Участие Козловского в концерте не заявлено в афишах артиста на официальном сайте.

В среду, 9 мая, в московском районе Солнцево на сцене концерта ко Дню победы заметили украинского поп-певца, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского.

Артиста заметили на фото зрителей концерта в Instagram. Позади Козловского на кадре можно рассмотреть главные лозунги концерта "С Днем победы" и "9 мая". Фото автор отметил хештегами #москвасолнцево.

"Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец-то моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более, в Солнцево", - пишет в подписи под фото пользовательница Надежда Огол.

Также фотографией с Виталием Козловским поделился российский ведущий Денис Симуков. "Познакомился с заслуженным артистом Украины Виталием Козловским!" - прокомментировал он снимок, под которым прописаны хештеги: #москва #9мая #концерт.

Согласно программе города Московский, концерт с участием Козловского прошел на центральной площади.