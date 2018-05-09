День победы в Житомире: из-за флага с надписью "На Москву!" произошла стычка (фото, видео)

Голубой флаг с надписью «На Москву» принесли на торжества общественные активисты.

В Житомире во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне возникла потасовка из-за флага с надписью «На Москву».

Как передает корреспондент УНИАН, схватка возникла во время шествия от площади Победы к Монументу Славы.

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По информации корреспондента, общественные активисты принесли на торжества голубой флаг с надписью «На Москву», который пытались установить на танк - памятник в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Однако сделать это им помешали правоохранители. После этого активисты с флагом присоединились к торжественному шествию к Монументу Славы.

Впоследствии неизвестный пытался вырвать флаг из рук активиста. Возникла потасовка между ним и активистами. После вмешательства правоохранителей она прекратилась. Участники шествия успешно прошли к Монументу Славы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, в Житомире состоялись мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, в торжественном шествии и в возложении цветов к Монументу Славы приняли участие около тысячи человек.