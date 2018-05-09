День Победы глазами ветерана

Я родился 27 июня 1921 года, а уже в двадцать лет пошел на войну. Служил на Белорусском фронте. А День Победы встретил в городе Гомель. В три часа ночи сослуживец, который жил рядом, открыл огонь перед нашими окнами в здании, где мы квартировались. Так он отреагировал на сообщение о победе.

Это была огромная радость, что закончилась война.

А сейчас прошло уже столько лет, 73 года, и теперь есть чувство огорчения. Потому что в родной стране неблагополучно. На Донбассе сепаратисты воюют с нашими украинскими воинами. И это очень осложняет положение. Теперь жизнь проходит с ощущением «когда все это кончится». Когда кончится эта необъявленная война. И, к сожалению, когда она кончится – непонятно. Как так может быть, что войны нет, а люди погибают. Для меня, как военнослужащего, это непонятно.

Теперь жизнь проходит с ощущением «когда все это кончится». Когда кончится эта необъявленная война. И, к сожалению, когда она кончится – непонятно

Сейчас много спорят, как правильнее вспоминать о Второй мировой войне. Меня – воина пожилого возраста, устраивает, что наш народ вспоминает о ней два дня. Есть День скорби и День победы. Оба эти дня заслуживают внимания украинцев. Меня это устраивает. Мы – ветераны, восьмого числа встречаемся, поминаем своих сослуживцев, которые погибли в разные годы войны. А девятого идем возлагать цветы и венки в парке Славы в Киеве, чтобы почтить других, незнакомых воинов, погибших на той войне. И хотелось бы, чтобы так в Украине было и в дальнейшем.

Потом, после официальных мероприятий, у меня есть традиция встречаться с семьей, посидеть где-то в ресторане, выпить по чарочке. Собираются дети, внуки, правнуки – четыре поколения…

Конечно, ветеранов Второй мировой осталось очень мало. Ко Дню победы нам оказывают материальную помощь. Но хотелось бы, чтобы побольше уделялось внимания медобслуживанию ветеранов.

Сейчас много спорят, как правильнее вспоминать о Второй мировой войне. Меня – воина пожилого возраста, устраивает, что наш народ вспоминает о ней два дня

Хорошую поддержку оказывают общественные организации, к примеру, меня часто приглашает ветеранская организация моей воинской части. В общем, засиживаться не получается.

Но, в основном, нам, ветеранам, нужна уже только моральная поддержка. Какая? Чтобы о нас не забывали не только в памятные даты, чтобы чаще проводили разные мероприятия и встречи, чтобы нас на них приглашали. Правительство и ветеранские организации должны быть в этом вопросе более активными.

На самом деле, ветераны Второй мировой войны - очень грамотные, они прожили тяжелую жизнь. Потому они должны чаще общаться с молодежью, вести патриотическую воспитательную работу и тому подобное.

Мне, например, уже 97 лет. И в День победы я хочу пожелать другим ветеранам здоровья. Чтобы крепились и жили как можно дольше на благо нашего украинского народа. Молодому поколению хочу пожелать больше изучать историю, чтобы знать о пройденной нами кровавой войне, чтобы знать, как их деды защищали нашу Родину. А Украине хотел бы пожелать, чтобы она расцветала. Украина – богатая страна. И нам ее нужно беречь, беречь и беречь.

Михаил Пазин, полковник в отставке, ветеран