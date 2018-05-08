Adidas удалил со своего сайта изображения одежды в стиле СССР

Поисковые запросы по сайту производителя больше не выдают продукцию с советской символикой.

Компания Adidas удалила со своего сайта изображения товаров из коллекции спортивной одежды с гербом Советского Союза и надписями USSR (СССР).

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Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с советской символикой, одежда с современной российской символикой остался, передает Украинская правда.

Ранее сообщалось, что компания Adidas создала к Чемпионату мира по футболу в России женское платье, которое является частью целой серии, на котором демонстрируется герб Советского Союза и надпись на английском "СССР".

В описании соответствующих товаров на сайте Adidas указывалось: "Чтобы отметить чемпионат 2018 года в России, Adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды". Фирма также выпустила мужскую футболку с советской символикой.

Как сообщал УНИАН, 7 мая новая линейка спортивной одежды Adidas вызвала волну возмущения в мире, и в Украине в частности. Украинский институт национальной памяти напомнил "Adidas-Украина" об ответственности за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.