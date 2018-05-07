Институт нацпамяти напомнил бренду Adidas об ответственности за коммунистическую символику

В случае выявления фактов реализации в Украине спортивной формы с символикой СССР Институт обратится в правоохранительные органы.

Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к предприятия “ADIDAS-УКРАИНА” (дочернему предприятию компании Adidas) и напомнил об ответственности за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.

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Об этом в Facebook сообщил глава института Владимир Вятрович. По его словам, основанием для обращения стала информация о, изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственной символики СССР.

Вятрович подчеркивает, что в случае выявления фактов распространения подобной продукции на территории Украины его Институт будет вынужден обращаться в правоохранительные органы относительно привлечения к ответственности виновных лиц.

“Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой не имела бы шансов на воплощение в компании “ADIDAS”. Потому, что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации - это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой погибли миллионы наших земляков”, - отметил Вятрович.

Напомним, новая линейка спортивной одежды Adidas вызвала волну возмущения в мире, и в Украине в частности. Речь идет о красные футболки с буквами СССР и изображением государственного герба уже несуществующего Советского Союза.