Евровидение-2018: представитель от Украины MELOVIN выступил в фан-зоне (видео)
21:56, 07 мая 2018Общество
940
Представитель от Украины дал небольшой концерт в Еврогородке.
MELOVIN виступил вживую / Скриншот
7 мая представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшой выступ в фан-зоне.
Читайте такжеЕвровидение-2018: все, что вы хотели знать о песенном конкурсе в Лиссабоне
Только что конкурсант от Украины выступил в так называемом Еврогородке (Eurovision village) - официальной фан-зоне музыкального первенства, которая в этом году разместилась на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне, передает ТСН.
MELOVIN течение вечера выполнил четыре своих композиции, одна из которых - конкурсная Under The Ladder и песня на украинском.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Участники 19 стран выступят на главной музыкальной сцене Европы, в том числе и фаворитка букмекеров представительница Израиля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2018