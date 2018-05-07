Евровидение-2018: представитель от Украины MELOVIN выступил в фан-зоне (видео)

Представитель от Украины дал небольшой концерт в Еврогородке.

7 мая представитель от Украины MELOVIN на конкурсе "Евровидение-2018" дал небольшой выступ в фан-зоне.

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Только что конкурсант от Украины выступил в так называемом Еврогородке (Eurovision village) - официальной фан-зоне музыкального первенства, которая в этом году разместилась на Террейру-ду-Пасу в Лиссабоне, передает ТСН.

MELOVIN течение вечера выполнил четыре своих композиции, одна из которых - конкурсная Under The Ladder и песня на украинском.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, во вторник, 8 мая, в Лиссабоне состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Участники 19 стран выступят на главной музыкальной сцене Европы, в том числе и фаворитка букмекеров представительница Израиля.