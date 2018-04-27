Оставил ребенка без матери и вел разгульную жизнь: в Николаеве "больному" виновнику смертельного ДТП выдвинули новое подозрение (видео)
В Николаеве полиция объявила подозрение мужчине, который семь лет назад на авто сбил молодую женщину. Об этом сообщает ТСН.
Алексей Казимиров за рулем «Мерседеса» на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся с места преступления. Тогда его приговорили к шести годам заключения. Впрочем, за решеткой он пробыл всего несколько месяцев. На основании справок, которые предоставили родственники, что он имеет неоперабельную опухоль мозга и должен постоянно находиться в больнице, - отпустили на свободу. Но в больнице Казимирова никто так и не видел.
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Зато он не раз был замечен в развлекательных заведениях и за рулем дорогих автомобилей. К тому же навеселе. При этом за все это время Казимиров так и не выплатил моральный ущерб в 250 тысяч гривень родным погибшей девушки, у которой осталась маленькая дочь.
За дерзкое невыполнение именно этого решения суда, полиция и объявила Казимирову о подозрении. "Казимиров демонстрировал своим образом жизни, что он имеет возможность возместить, но категорически отказывался возмещать ущерб. Неоднократно это лицо управляло транспортными средствами высокого класса, останавливался полицейскими, неоднократно находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения", - заявил и.о. начальника ГУНП в Николаевской области Иван Выговский.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове вынесли приговор по громкому делу 18-летнего парня, который насмерть сбил пешехода.