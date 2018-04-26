В Харьков впервые привезли кубки Лиги чемпионов (фото)

Во время мероприятия президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил о решении провести в Харькове матч сборных Украины и Чехии.

Впервые в истории в Харьков прибыли кубок европейских чемпионов и кубок Лиги чемпионов УЕФА среди женщин. Первыми прикоснуться к легендарным трофеям и сфотографироваться с ними смогли ученики детско-юношеских спортивных школ области.

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Церемония презентации кубков прошла на стадионе «Металлист». Позже два главных трофея мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА были выставлены на всеобщее обозрение на пл. Конституции (перед Историческим музеем). Они пробыли в Харькове целый день. Увидеть кубки ЛЧ можно до 20:00 26 апреля, передает sq.com.ua.

Во время мероприятия президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил о решении провести именно в Харькове матч сборных Украины и Чехии.

«Это одно из главных событий этого года для сборной, потому что это единственная возможность для болельщиков поддержать нашу команду на матче со зрителями. Все остальные матчи, к сожалению, будут без зрителей, - сказал президент ФФУ. – Поэтому вы, харьковчане, - главная надежда нашей сборной на поддержку».

Он отметил, что тренерский штаб национальной сборной очень хорошо относится к Харькову и предпочитает базироваться и проводить сборы именно здесь.