СБУ поймала диверсанта с гранатометом, который должен был совершить теракты в Мариуполе

Как сообщает сайт СБУ, установлено, что главарь группы с позывным «Сорок седьмой», в 1974 года рождения, гражданин Украины был завербован сотрудником российской спецслужбы «Борманом» и прошел специальную подготовку в Таганроге (РФ).

По заданию кураторов из спецслужб России боевики должны были совершить теракты в районе Мариуполя.

У членов преступной группы изъяты ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, 4 наступательных гранаты, свыше 15 кг химических смесей для приготовления самодельного взрывного устройства и элементы дистанционного управления им, топографические карты Донецкой области с отметками потенциальных объектов для совершения терактов.

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Следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются, устанавливаются сообщники и пособники.