К концу недели похолодание в Украине усилится и достигнет 6 градусов мороза

Уже во вторник температура воздуха снизится на 2-7 градусов. В течение дня ожидается +7+12, на юге и западе до +16 градусов, сообщает Opogode.ua.

В конце недели похолодание усилится и достигнет минусов. В воскресенье температура воздуха снизится ночью до 0-6 градусов мороза, а днем до 4 мороза - 4 тепла.

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В Украине доминирующим будет высокое атмосферное давление, поэтому существенных осадков не ожидается, только возможно среди недели периодическое увеличение облачности и морось.

Местами предусматриваются туманы и дымки.

В Киеве 10 ноября - без осадков. Температура воздуха +10+13 градусов. Со вторника начнется постепенное снижение температуры воздуха до +7+9, а в конце недели до 0-2 градусов тепла. Существенные осадки в течение недели в столице маловероятны, лишь местами среди недели - морось. Ночью и утром ожидаются туманы.