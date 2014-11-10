К изготовлению биометрического паспорта все готово - директор ПК «Украина» Степанов

В частности, в процессе производства используется интаглио-печать, применяющаяся при защите бумажных денег и создающая рельефность, скрытые изображения, пишет издание. Важным элементом защиты является чип в обложке, содержащий информацию о владельце паспорта, а также гравируемая поликарбонатная страница.

По словам директора госпредприятия, относительно недавно ПК «Украина» получил от государства контракты на изготовление ряда защищенных документов, и благодаря высокой эффективности производства удалось существенно снизить цены по сравнению с предыдущим производителем. «Удостоверение водителя и техпаспорт на автомобиль начали стоить 114 грн., и производим мы их из поликарбоната, а не из ПВХ (как ЕДАПС). Это абсолютно другой, более современный уровень технологий. Между прочим, у конкурентов не только качество было ниже, но и цена выше - 198 грн. "Небольшая" разница в 40% отражалась на каждом человеке и совокупно по стране составляла 170 млн. грн. в год», - заметил Степанов.

По словам директора полиграфкомбината, за два последних года прибыль госпредприятия увеличилась в 25 раз: если за 2011 г. она составляла 3,5 млн. грн., то в 2013 г. - 88 млн. грн. В 2011 г. комбинат уплатил 65 млн. грн. в качестве налогов, а в 2013 г. - 234 млн. грн. По результатам 2014 г. эта цифра составит 326 млн. грн.

«Сразу же после запуска в производство биометрического паспорта мы планируем предложить властям концепцию введения ID-карты. Фактически это паспорт гражданина Украины в виде карты, как это реализовано во всем мире. С точки зрения нашей философии, введение ID-карты должно стать серьезным толчком для упрощения предоставляемых админуслуг», - говорит Максим Степанов.