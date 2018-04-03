Google посвятил дудл Джону Гаррисону: чем прославился часовщик-самоучка

10:49, 03 апреля 2018
Общество
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Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону / скриншот

Читайте такжеGoogle выпустил Doodle ко Дню числа пиЕго главным изобретением стал морской хронометр, который позволил решить проблему определения долготы с точностью до 1° во время длительных морских путешествий. Проблема считалась столь трудноразрешимой и насущной, что Парламент Великобритании назначил награду за её решение в размере 20 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно нескольким миллионам долларов).

Со временем Гаррисон стал настоящим профессионалом в изготовлении хронометров, за что получил старейшую и самую престижную премию Лондонского королевского сообщества медаль Копли.

Гаррисон известен также как часовщик-самоучка. Свои первые часы, все детали которых были сделаны из дерева, он собрал в возрасте 20 лет. Несколько его ранних работ сохранились по сей день.

В честь дня рождения изобретателя Google посвятил ему дудл.

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Теги: #гугл дудл