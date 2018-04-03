Google посвятил дудл Джону Гаррисону: чем прославился часовщик-самоучка

Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения изобретателя.

Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения английского изобретателя XVIII века Джона Гаррисона.

Читайте такжеGoogle выпустил Doodle ко Дню числа пиЕго главным изобретением стал морской хронометр, который позволил решить проблему определения долготы с точностью до 1° во время длительных морских путешествий. Проблема считалась столь трудноразрешимой и насущной, что Парламент Великобритании назначил награду за её решение в размере 20 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно нескольким миллионам долларов).

Со временем Гаррисон стал настоящим профессионалом в изготовлении хронометров, за что получил старейшую и самую престижную премию Лондонского королевского сообщества медаль Копли.

Гаррисон известен также как часовщик-самоучка. Свои первые часы, все детали которых были сделаны из дерева, он собрал в возрасте 20 лет. Несколько его ранних работ сохранились по сей день.

В честь дня рождения изобретателя Google посвятил ему дудл.