Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы Lego

Также учителям покажут, как эффективно использовать наборы Lego в обучении.

Первоклашки, которые пойдут в школу 1 сентября этого года, бесплатно получат наборы Lego, что поможет внедрять игровые и деятельностные методы обучения.

Соответствующий меморандум о взаимодействии подписали Министерство образования и науки и The Lego Foundation, сообщила пресс-служба Минобразования.

По документу, The Lego Foundation бесплатно предоставит свои наборы для всех первых классов в 2018-2019 годах. Таким образом, в около 17 тысячах школ каждый ученик получит по набору “Шесть кирпичиков” и по “Lego Play Box” на класс.

Также компания покажет учителям, как эффективно использовать ее наборы в обучении.

“Это один из самых масштабных проектов The Lego Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования. Мы ценим партнерство с Украиной и надеемся, что это сотрудничество поможет детям развивать умения и навыки, которые обеспечат в будущем способность личности успешно учиться“, – сказал вице-президент The Lego Foundation, председатель программы “Сообщества обучения через игру” Каспер Оттоссон Канструп.

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Он также отметил, что 20 марта из Дании выехала первая фура с наборами Lego, которые планируют доставить в 100 пилотных школ до конца месяца.

“Мы ценим помощь The Lego Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям из каждой украинской школы осваивать материал интерактивно, интересно и наглядно. При этом учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению в более интересный и подобающий для этой возрастной группы способ.

Просто представьте себе, эти наборы получат все украинские школы. Это будут школы и в больших городах, и в маленьких селах; и в центральной Украине, и в горных районах западной Украины, и на линии соприкосновения на Востоке. Это очень серьезная помощь для нас”, – подчеркнула министр образования и науки Лилия Гриневич.

Кроме этого, в министерстве отмечают, что The Lego Foundation провела 25 тренингов по внедрению игровых и деятельностных методов обучения для 700 украинских педагогов. Также компания проводит тренинги для региональных тренеров Новой украинской школы. Их уже прошли 792 педагога в 20 областях страны.