Суд в Харькове отправил в СИЗО полицейского, подозреваемого в госизмене

Капитану полиции инкриминируется связь с участниками агентурной сети РФ. Задокументированы факты передачи им служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для офицера полиции, который подозревается в государственной измене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, соответствующее решение вчера, 22 марта, принял Киевский районный суд Харькова.

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По его словам, 36-летнего капитана полиции и 61-летнюю женщину сотрудники СБУ задержали 21 марта. Капитану полиции инкриминируется связь с участниками агентурной сети РФ. Задокументированы факты передачи им служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Во время обысков по месту его проживания изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Женщину подозревают в незаконном обращении с боеприпасами. У нее дома найдены предметы, похожие на оружие.

Согласно решению суда полицейскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, женщине - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 140 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Харьковской области правоохранители задержали агентурную группу, связанную с российскими спецслужбами. В состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области. Членов группы подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины.