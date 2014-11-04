Под Киевом в горящем торфе взорвалась мина, еще шесть обезвредили пиротехники
На торфяниках в с. Романовка Киевской области, которыевот уже вторую неделю горят, и которые никак не могут потушить спасатели, взорвалась мина времен Второй мировой войны.
"От взрыва никто не пострадал, но тушить пожар спасателям стало страшновато. На следующий день на место прибыли пиротехники, чтобы обследовать территорию на предмет других взрывных устройств, которые могли находиться в торфе. Они выкопали еще шесть мин времен Второй мировой войны! Их обезвредили на спецполигоне", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
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По словам саперов, мина детонировала из-за высокой температуры — по словам пожарных, она в недрах горящего торфа настолько высокая, что закипает вода, которой они тушат огонь. "Сейчас на месте пожара работает 82 спасателя и более 15 машин. Горящие торфяники (площадь 15 гектаров) должны потушить к концу этой недели", — обещают в ГСЧС.