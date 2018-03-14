В Раду могут внести законопроект о реестре педофилов

По словам депутата Ирины Луценко, это необходимо, чтобы остановить "лавину" преступлений против детей, которые происходят сегодня в Украине.

В Верховную Раду Украины планируют подать законопроект о реестре педофилов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко.

Она напомнила, что в ВР было создано межфракционное депутатское объединение «Чужих детей не бывает», которое ранее уже разработало ряд законопроектов, в частности, относительно алиментов и домашнего насилия.

«Следующим нашим шагом мы хотим, уже сделан этот законопроект, подать закон о реестре насильников, педофилов, которые издеваются над детьми», - сообщила депутат.

Она отметила, что это необходимо для того, чтобы исключить продолжение той «лавины» преступлений против детей, которые происходят сегодня в Украине.

Как сообщал УНИАН, Рада планирует отменить обязательную судмедэкспертизу для установления половой зрелости ребенка: принят в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 242 Уголовного процессуального кодекса Украины (№6070).

Кроме того, сегодня, 14 марта, парламент принял закон об усилении уголовной ответственности за сексуальные злоупотребления и сексуальную эксплуатацию детей. Изменениями в статью 155 Уголовного кодекса Украины определяется, что естественные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (в ныне действующем варианте не указывается возраст, а указывается - с лицом, не достигшим половой зрелости - УНИАН), совершенные совершеннолетним лицом, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.