Харьковская судья купила новую Toyota втрое дешевле ее рыночной стоимости

Однако, в декларациях судья наличия у себя сбережений не указывала.

Судья Фрунзенского районного суда Харькова Оксана Алтухова приобрела автомобиль Toyota Camry 2018 года в три раза дешевле его рыночной стоимости.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, это стало известно из сообщения о существенных изменениях материального положения, которое опубликовано на Едином государственном реестре деклараций, передает АТН.

Стоимость нового автомобиля, как указала судья, составила 227 тыс. грн.

Однако, стоимость подобного автомобиля в Харькове сейчас составляет более 800 тыс. грн. Это в разы больше, чем сумма, которую судья указала в сообщении в НАПК. отмечают в антикоррупционном центре.

В декларации за 2016 судья сбережений никаких не указывала.