Харьковская судья купила новую Toyota втрое дешевле ее рыночной стоимости

14:27, 09 марта 2018
Общество
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Фото УНИАН

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, это стало известно из сообщения о существенных изменениях материального положения, которое опубликовано на Едином государственном реестре деклараций, передает АТН.

Стоимость нового автомобиля, как указала судья, составила 227 тыс. грн.

Однако, стоимость подобного автомобиля в Харькове сейчас составляет более 800 тыс. грн. Это в разы больше, чем сумма, которую судья указала в сообщении в НАПК. отмечают в антикоррупционном центре.

В декларации за 2016 судья сбережений никаких не указывала.

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Теги: #авто#Харьков#судья