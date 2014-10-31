Польша направила к украинской границе 5 тысяч своих пограничников

Об этом сообщил главный комендант польской Пограничной службы Доминик Трач, передает Еспресо.TV со ссылкой на "Польское радио"

"Началось введение в действие программы, которая увеличит возможности пограничных служб на востоке",- заявил он

По словам Доминика Трача, вызовом является также соглашения с соседними странами, которые касаются безвизового движения.

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Комендант заверил, что пограничники справляются с уплотнением границы, особенно в ситуации конфликта в Украине.

В этом направлении работают 4,5 тысячи пограничников и есть еще полтысячи резервных служащих. Во всей Пограничной службе в Польше 14 тысяч человек.