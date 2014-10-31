За поддержку боевиков будут судить мэра одного из городов на Луганщине

В Харькове будут судить мэра одного из городов Луганской области за содействие в проведении сепаратистского референдума и помощь так называемой «Луганской народной республике».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Андрея Яковлева, 30 октября прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве и направила обвинительный акт в суд.

Мэру инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины, создание террористической организации и злоупотребление властью (ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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«Руководитель города всячески способствовал деятельности вооруженной террористической организации «Луганская народная республика». В частности обеспечивал материально-технические потребности террористов: использовал служебные полномочия, привлекая ресурсы местных коммунальных предприятий для строительства и обустройства блокпостов; предоставлял административные помещения для проведения совещаний. Кроме того, мэр непосредственно принимал участие в организации референдума для отделения Луганской области от Украины. Такие действия чиновника привели к оккупации города антиукраинскими силами», - отметил Яковлев.

По его словам, в отношении мэра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.