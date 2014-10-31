СБУ обезвредила группу боевиков в Донбассе и изъяла арсенал оружия

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

В помещении главаря группы обнаружен тайник, из которого изъяты четыре гранатомета типа "РПГ", 7 гранат "Ф-1" с запалами, дымовая шашка, 9 гранат для противотанковых гранатометов, пулеметная лента, снаряженная сотней патронов, 9 пороховых зарядов и детонаторы, радиостанция ​​и почти пять тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

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СБУ установила, что изъятый арсенал оружия злоумышленники планировали на днях передать новосформированной группе наемников, которые должны были совершить теракты и нападения на позиции украинских военных, а также для устрашения местных жителей, ограблений и разбоя.

Сейчас правоохранители устанавливают сообщников задержанных.