СБУ обезвредила группу боевиков в Донбассе и изъяла арсенал оружия
29 октября в г. Гирник (Донецкая область) сотрудники СБУ задержали группу из трех боевиков, которые участвовали в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР" и хранили мощный арсенал оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает прес-служба СБУ.
В помещении главаря группы обнаружен тайник, из которого изъяты четыре гранатомета типа "РПГ", 7 гранат "Ф-1" с запалами, дымовая шашка, 9 гранат для противотанковых гранатометов, пулеметная лента, снаряженная сотней патронов, 9 пороховых зарядов и детонаторы, радиостанция и почти пять тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.
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СБУ установила, что изъятый арсенал оружия злоумышленники планировали на днях передать новосформированной группе наемников, которые должны были совершить теракты и нападения на позиции украинских военных, а также для устрашения местных жителей, ограблений и разбоя.
Сейчас правоохранители устанавливают сообщников задержанных.