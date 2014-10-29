На Житомирщине горят торфяники

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС в Житомирской области, для ликвидации возгорания залежей торфа на месте происшествия был создан специальный отряд. Сейчас спасатели работают над ликвидацией отдельных очагов возгораний.

Вероятнее всего, пожары начались из-за сжигания местными жителями сухой травы. В настоящее время угрозы поселку нет. Похожие случаи горения травы также зафиксировали на других полях вблизи Романова.

Также сегодня горело поле вблизи села Прутивка Романовского района, работники Биківського лесничества ликвидировали возгорание. Перед этим спасатели Житомирского района трижды ликвидировали загорание сухой травы в селах Олиивка, Рудня и Пряжив.

Читайте такжеВ Киевской области горят торфяники (фото)Всего с начала года в области зафиксировано 262 пожара в экосистемах, из них - 225 случаев возгорания сухостоя на открытых территориях.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 октября, вблизи Черкасс начались пожары на торфяных полях в Черкасском районе на сельскохозяйственных угодьях села Нечаївка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС в Черкасской области, для ликвидации возгорания залежей торфа на месте происшествия был создан специальный отряд, в состав которого вошли личный состав и пожарная техника 1-й и 3-й пожарно-спасательных частей УДСНС. Сейчас спасатели работают над ликвидацией отдельных очагов возгораний на общей площади почти 10 га. Для проведения работ с помощью двух мотопомп осуществляется перекачка воды из реки Тясмин непосредственно к месту пожара.