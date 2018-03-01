Освобождение двух украинцев из российских тюрем ожидается 2 марта - Геращенко

Она заявила, что Украина готова передать России задержанных на Донбассе российских военных в обмен на украинских политических пленников, незаконно осужденных в РФ.

Освобождение двух граждан Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, ожидается 2 марта.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

Она рассказала о вчерашнем заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске, прошедшем без ее участия.

"Как сообщили мне коллеги из СБУ и госпожа Лутковская, состоялась непростая дискуссия о продолжении освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые «боролись за молодые республики и защищали «русский язык». Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать «заблудших» россиян РФ, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха, других пленников) ", - заявила Геращенко.

По ее словам, освобождение двух украинцев из плена ожидается 2 марта.

"В пятницу мы ждем хороших новостей в отношении двух украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, и стоим на том, что этот процесс освобождения наших из РФ должен быть разблокирован и продолжен", - сказала Геращенко.

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При этом она отметила, пока нет прогресса в вопросе освобождения пленных, которых содержат террористы на Донбассе.

"К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают", - добавила она.

При этом представитель Украины в ТКГ выразила уверенность, что вопрос освобождения заложников должен вместе с вопросом безопасности быть ключевым на всех встречах на любом уровне в "нормандском формате".

"Мы не теряем надежду, что вытащим ребят из ОРДЛО, но переговоры идут трудно. И стою на позиции, что все мы, участники группы, должны работать лучше", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко стало известно, что до конца текущей недели ожидается освобождение двух заложников, которых незаконно удерживают в России.