У Порошенко уточнили, что двух заложников освободят до конца этой недели
16:47, 28 февраля 2018Общество
252
Перед этим президент заявил, что двое заложников будут освобождены до конца года.
У Порошенко уточнили, что речь идет о заложниках, которые сейчас находятся в РФ \ УНИАН
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко уточнил, что двух заложников, которые сейчас удерживаются в России, планируют освободить до конца текущей недели.
Читайте такжеГеращенко опровергла сообщение об обмене Сущенко и СенцоваКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции президента Петра Порошенко.
«Коллеги, по поводу освобождения заложников. Не до конца года, а к концу недели мы ждем освобождения заложников», - сообщил Цеголко.
После этого Порошенко добавил: «Двух, которые сейчас удерживаются в России, на основании тех переговоров, которые были проведены, я планирую, что нам удастся вернуть до конца недели».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter