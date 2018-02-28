У Порошенко уточнили, что двух заложников освободят до конца этой недели

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко уточнил, что двух заложников, которые сейчас удерживаются в России, планируют освободить до конца текущей недели.

Читайте такжеГеращенко опровергла сообщение об обмене Сущенко и СенцоваКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции президента Петра Порошенко.

«Коллеги, по поводу освобождения заложников. Не до конца года, а к концу недели мы ждем освобождения заложников», - сообщил Цеголко.

После этого Порошенко добавил: «Двух, которые сейчас удерживаются в России, на основании тех переговоров, которые были проведены, я планирую, что нам удастся вернуть до конца недели».