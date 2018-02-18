Во Львове девушка выжила после прыжка с моста высотой 11 метров

Полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Во Львове 20-летняя девушка выжила после прыжка с моста высотой 11 метров.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, 16 февраля в 23.45 в милицию поступила информация, что с путепровода на пр. Красной Калины во Львове прыгнула молодая женщина.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, установили, что пострадавшей является 20-летняя львовянка, которая пыталась покончить с собой.

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В результате падения женщина получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Как сообщил координатор общественной организации «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, происшествие случилось на глазах у свидетелей.

«По словам свидетелей, девушка припарковала красную «Таврию» у моста (автомобиль принадлежит матери молодой женщины), ходила возле моста, смотрела вниз, а потом поставила свечу в снег и стала пeрeлазить чeрeз пeрила. Люди кричали, чтобы она остановилась, но девушка прыгнула. Свидетели были слишком далеко, чтобы успеть задержать ее, она перекрестилась и прыгнула вниз », - сообщил Зинкевич.

Справка УНИАН. Путепровод на пр. Красной калины (т.н. Железнодорожный мост) является одной из важнейших транспортных развязок во Львове, соединяющей густонаселенный жилой массив «Сыхов» с центральной частью города.

Высота моста над железнодорожными путями составляет 11 м, над дорогой - 6 м.