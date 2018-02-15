Ирина Билык ответила на угрозы сорвать концерт во Львове

Певица Ирина Билык рассказала, как поддерживает украинских военных и переселенцев.

Ирина Билык дала ответ львовским активистам, которые угрожают сорвать ее концерт 6-го марта.

В своей посте Билык рассказала о том, как перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных на собственных шоу. В частности, певица рассказала, что помогает финансово детям воинов, погибших во время АТО и переселенцам из Донбасса.

Ранее общественные активисты осуществили переговоры с руководством Львовской оперы и продюсером Ирины Билык относительно условий, которые должна выполнить певица, чтобы ее концерт во Львове таки состоялся.

Активисты подчеркнули, что выступление певицы, которая гастролировала по России в то время, когда в Украине идет война, не вызовет общественного сопротивления, если она четко скажет своим поклонникам, что Россия – это страна-агрессор, а Крым и Донбасс – оккупированные ею территории.