Подобную миссию никто не совершал с 1970-х годов / фото CGTN

Китай успешно запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5 для доставки на Землю грунта с Луны.

Об этом сообщает CGTN.

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Планируется, что аппарат совершит посадку на Луне, соберет там образцы грунта, после чего вернется на Землю.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны. А также третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

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Автор: Денис Прядко