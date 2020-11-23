Планируется, что аппарат совершит посадку на Луне, соберет там образцы грунта, после чего вернется на Землю.

Китай успешно запустил ракету-носитель с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5 для доставки на Землю грунта с Луны.

Об этом сообщает CGTN.

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Планируется, что аппарат совершит посадку на Луне, соберет там образцы грунта, после чего вернется на Землю.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны. А также третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.



Livestream:https://t.co/NFtlweSInwpic.twitter.com/vCgyQwf6GU — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020

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Автор: Денис Прядко