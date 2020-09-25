Согласно украинскому законодательству о санкциях, российская социальная сеть "ВКонтакте" не может работать на территории Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что вопрос блокирования запрещенной на территории Украины российской соцсети "ВКонтакте" будет решен в ближайшее время с помощью международных партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».

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«У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, «ВКонтакте» недолжно работать в нашей стране. К большому сожалению, на сегодняшний день это как раз тот разговор, который ведется о киберзащите тех или иных институтов от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этим вопросом», - отметил Данилов.

По его словам, эта соцсеть очень часто меняет прокси-серверы и «мы не успеваем, условно говоря, их отслеживать».

«В Украине есть институты, которые за это несут прямую ответственность. Сейчас этот вопрос в работе, и мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших международных партнеров мы этот вопрос решим», - подчеркнул секретарь СНБО.

Запрет российских соцсетей в Украине: что известно

Весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировании в Украине доступа к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С .

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", которым продлевается действие запрета на российские соцсети.

На днях представители соцсети «ВКонтакте» заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.

По оценке СНБО, обновленная работа прокси (сервера-посредника, который позволяет заходить на определенную страницу в интернете) в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбора российскими спецслужбами данных о гражданах Украины и других лицах, использующих приложением.

14 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возможном избежании сетью "ВКонтакте" блокирования в Украине в связи с проблемой дезинформации, которая распространяется в этой соцсети.

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Автор: Константин Гончаров