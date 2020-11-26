Россияне разрабатывают себе отдельную орбитальную станцию для 4 космонавтов.

России следует пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе Международной космической станции и сосредоточиться на собственных программах орбитальных станций.

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Как сообщает «Научная Россия», такое заявление на заседании Совета РАН по космосу сделал первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе Международной космической станции. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд. рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — заявил он.

Попутно Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), который разрабатывает РКК «Энергия». Предполагается, что станция будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы экипажа от 2 до 4 человек, либо в беспилотном режиме. Развертывание РОСС запланировано на период после 2024 года.

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Автор: Дмитрий Захаров