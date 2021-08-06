Находка говорит в пользу идеи о том, что первые монеты могли чеканиться не в Турции или Греции, как считалось ранее, а именно в Китае.

На раскопках Гуаньчжуана - древнего города в восточной части Китая - археологи обнаружили то, что, по их мнению, является самым древним из ныне известных надежно датированных монетных дворов. Около 2 600 лет назад там массово производились миниатюрные бронзовые монеты в форме лопаток.

Статью об открытии, опубликованную в научном журнале Antiquity, кратко пересказал National Geographic.

Во время раскопок были найдены, в частности, два бронзовых предмета в форме лопаток и десятки глиняных форм, которые использовались для их отливки. Одна монета была почти в идеальном состоянии: около 15 см в длину, 6 см в ширину и весом примерно 27 граммов.

Как отмечает издание, эта находка говорит в пользу идеи о том, что первые монеты могли чеканиться не в Турции или Греции, как считалось ранее, а именно в Китае.

Читайте такжеВ Норвегии автопилот Tesla спас пьяного водителя от возможной аварии (видео)Хао Чжао из Чжэнчжоуского университета вместе с командой ученых исследовал раскопанные артефакты. По его данным, город Гуаньчжуан, обнесенный стеной и рвом, был основан около 800 года до нашей эры. Литейный цех, где делали ритуальные предметы, оружие и инструменты из бронзы, открылся там в 770 году до нашей эры, а спустя 150 лет у южных ворот центральной части города стали чеканить монеты.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые определили, что монетный двор начал работать где-то между 640-550 годами до нашей эры. На сегодняшний день древнейшим монетным двором считается предприятие в Лидии на территории современной Турции. По словам Чжао, он датируется примерно 575-550 годами до нашей эры.

Ученые пришли к выводу, что монетный двор в Гуаньчжуан "в настоящее время является древнейшим в мире надежно датированным местом чеканки монет".

По словам не принимавшего участие в исследовании профессора антропологии Билла Маурера из Калифорнийского университета, открытие поражает своей полнотой. Обычно ученые находят монеты вдали от места их изготовления и не могут точно сказать о датировке из-за недостаточного количества углеродных остатков. Однако в данном случае обнаружение литейного цеха позволило исследователям провести точный анализ.

В то же время отмечается, что сказать однозначно, старше ли эти китайские монеты лидийских, невозможно.

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Автор: Катерина Комолова