Скорее всего, это первая запись падения метеорита со звуком.

В Канаде падение метеорита на землю попало на камеру, так как он приземлился на крыльцо жилого дома. Об этом сообщает The New York Times.

Домашняя видеокамера зафиксировала клубы пыли и звук взрыва. Геологи говорят, что это редкая запись.

Как сообщается, видео было сделано еще летом прошлого года, но только сейчас удалось точно подтвердить, что на нем именно падение метеорита. Когда пара вернулась домой после прогулки с собаками, то обнаружила у себя перед входной дверью пыль. Они пересмотрели запись видеокамеры, чтобы понять, что произошло.

На этой неделе ученые официально подтвердили, что на видео метеорит Шарлоттаун. Так его назвали в честь города на острове Принца Эдуарда на востоке Канады, где он приземлился.

По данным издания, всего в стране было найдено и зарегистрировано 69 метеоритов, и это был первый зарегистрированный на острове Принца Эдуарда

"Насколько мне известно, это первый случай, когда метеорит, падающий на поверхность Земли, был записан на видео со звуком", - говорит доктор Херд, который идентифицировал космический камень после того, как пара отправила видео в систему отчетности о метеоритах университета Альберты.

Напомним, ранее ученые установили, что метеорит, вчетверо больше Эвереста, упал на Землю и изменил ее: ученые раскрыли тайну.