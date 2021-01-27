В Греции во время строительства новой ратуши обнаружили две древние статуи, возраст которых оценивается примерно в 2300 лет.
Об этом сообщает Министерство культуры и спорта Греции.
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Как сообщается, найденный памятник, похож на гробницу из белого мрамора. Он представляет собой две женские фигуры в полный рост: с правой стороны умирающая женщина, которая сидит, а ее ноги опираются на низкую подставку. Она одета в прозрачную ионическую тунику и мантию. Слева стоит служанка или врач, грустно поддерживая ее голову левой рукой.
По данным ученых, такие надгробные рельефы характерны для IV века.
Рельеф был передан на хранение в Археологический музей. Раскопки продолжаются.
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