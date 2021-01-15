Чтобы не стать жертвой уязвимости, рекомендуется не открывать непроверенные файлы,

В операционной системе Windows 10 обнаружена уязвимость «нулевого дня».

Читайте такжеMicrosoft принудительно обновит Windows миллионов пользователей Об этом сообщил в Twitter исследователь информационной безопасности Джонас Л. Открытие папки, содержащей ярлык с командой, выводит файловую систему из строя. Чтобы не стать жертвой уязвимости, эксперты рекомендуют не открывать непроверенные файлы, которые могут содержать эту команду, передает kommersant

Способов эксплуатации уязвимости множество — например, можно спрятать ярлык среди файлов в ZIP-архив, который пройдет все антивирусные проверки и будет повреждать жесткий диск при каждой распаковке, предупредил Telegram-канал SecAtor.

Уязвимость появилась в Windows 10 начиная с версии 1803 и продолжает работать в последней версии.

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Автор: УНИАН