Если вы из тех, кому проще послушать аудиокнигу в наушниках или машине, чем читать текст, или вы давно прониклись всей прелестью голосовых сообщений, ведь послушать вам банально проще и удобнее, чем читать, тогда для вас хорошая новость. УНИАН первым среди украинских СМИ запускает голосовую озвучку новостей! Также эта функция может быть полезна слабовидящим людям.

Под заголовками вы можете встретить кнопку "Прослушать новость" - смело на нее нажимайте и слушайте новость в оптимизированном для слухового восприятия формате.

Ничего лишнего - только самое важное из новости за минуту-полторы. Чтобы остановить воспроизведение - нажмите на кнопку еще раз.

P. S. Сначала вам может показаться, что у роботов, начитывающих текст, не всегда все ладно с интонациями. Но поверьте - это дело привычки! Они очень милые, вы их полюбите.

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Автор: Тарас Сидоржевский