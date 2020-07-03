"Укроборонпром" подвергся хакерской атаке

Атака происходила с адреса электронной почты, размещенной на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера.

Специалисты государственного концерна "Укроборонпром" обнаружили и пресекли очередную кибератаку на информационно-телекоммуникационную систему концерна. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома". По данным компании, на корпоративные электронные почтовые ящики сотрудников концерна рассылались электронные сообщения, инфицированные вирусом типа "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7. Читайте такжеПолиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет Атака происходила с электронного адреса, размещенного на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера. Системы информационной безопасности концерна остановили атаку, об инциденте сообщено в Национальный координационный центр кибербезопасности СНБОУ. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter