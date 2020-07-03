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"Укроборонпром" подвергся хакерской атаке

19:27, 03 июля 2020
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Специалисты государственного концерна "Укроборонпром" обнаружили и пресекли очередную кибератаку на информационно-телекоммуникационную систему концерна.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

По данным компании, на корпоративные электронные почтовые ящики сотрудников концерна рассылались электронные сообщения, инфицированные вирусом типа "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.

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Атака происходила с электронного адреса, размещенного на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера.

Системы информационной безопасности концерна остановили атаку, об инциденте сообщено в Национальный координационный центр кибербезопасности СНБОУ.

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