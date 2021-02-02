Маск временно покидает "Твиттер" \ фото REUTERS

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX, предприниматель Илон Маск решил временно покинуть соцсеть Twitter.

Читайте такжеИлон Маск успешно чипировал обезьянуО своем решении он объявил в микроблоге. Между тем, на какое время Маск берет перерыв и по какой причине, в своем сообщении он не уточнил.

 Twitter Маска

Илон Маск завел аккаунт в соцсети летом 2009 года. В настоящее время на его страницу подписаны 44,8 млн читателей. 

В основном изобретатель постит в Twitter информацию, которая касается SpaceX и разработок Tesla, выкладывает захватывающие фото и видео запуска ракет.

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Автор: Ирина Погорелая