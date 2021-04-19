К сообществу игроков медиарынка, которые активно отстаивают защиту прав интеллектуальной собственности, присоединились телеканал XSPORT и платформа для исследований контента Watched, став участниками Инициативы «Чистое небо».

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы, приветствует новых участников в «Чистом небе» и подчеркивает, что расширение союза сигнализирует о повышении готовности игроков медиарынка активно защищать контент от воров. «Безусловно, антипиратское направление работы для любой компании требует постоянного внимания и усилий, но реалии таковы, что мониторинг и разнообразные способы защиты контента от незаконного использования должны стать неотъемлемой составляющей каждого бизнеса в медиаиндустрии. Впрочем, каждый, кто тратит эти усилия, чувствует результат в повышении стабильности собственного бизнеса, который расшатывает пиратство. Я рад, что в рамках Инициативы «Чистое небо» участники имеют возможность эффективно использовать инструменты защиты интеллектуальной собственности и получать поддержку в этом направлении — это вклад в благосостояние сферы медиа в Украине и не только».

XSPORT — украинский мультиспортивный канал, который активно и оптимистично поддерживает борьбу с ворами контента. Олег Шадрунов, генеральный директор телеканала, комментирует: «Защита авторских прав в Украине уже не является неразрешимой проблемой, как это было в прошлом. Благодаря таким инициативам как «Чистое небо», международным практикам и сервисам сейчас можно спокойно ограничить несанкционированный доступ к авторскому контенту и защитить его от незаконного распространения».

Еще один новый участник Инициативы, платформа Watched, с помощью искусственного интеллекта анализирует видеоконтент до его релиза и предоставляет компаниям, которые занимаются созданием и дистрибуцией контента, инструменты оценки его эффективности, в том числе в аспекте antipiracy. Алексей Шалденко, CEO компании, подчеркивает, что решение вступить в Инициативу «Чистое небо» как раз и было продиктовано необходимостью усилить защиту контента как профилактически, информируя компании о необходимости внимания к этому вопросу и о существующих инструментах защиты, так и по факту нарушения права интеллектуальной собственности. «Мы хотим максимально поддерживать своих клиентов и снижать количество случаев пиратства».

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», отмечает: «Каждый новый участник «Чистого Неба» закрепляет наши намерения и ощущение, что мы идем в правильном направлении. Особенно приятно, что всеукраинский телеканал, имеющий права на спортивный контент, разделяет наши принципы. Ведь в начале создания нашей инициативы рынок сомневался о возможности существования действенной организации для защиты авторских прав в Украине. А сегодня мы не просто имеем возможность вносить пиратские сайты в мировые блеклисты, мы комплексно сотрудничаем с государственными институтами, с международными партнерами и развиваем антипиратские инициативы на законодательном уровне».

Напоминаем, что Инициатива «Чистое небо» открыта для новых участников, которые смогут получить доступ к ряду полезных сервисов, в том числе к внесению ресурсов, нелегально размещающих их контент, на blacklists.org.ua и международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database, получить помощь в выявлении нелегальных размещений контента в сети, блокировку финансовых потоков «пиратов» в банках и платежных системах (Visa/MasterCard) и др. Заявки на вступление могут подавать продакшн-компании, иностранные телеканалы и правообладатели, рекламные агентства, провайдеры программных услуг и все остальные игроки рынка, которые чувствуют ответственность за защиту прав интеллектуальной собственности и развитие креативной индустрии.

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Автор: Тарас Сидоржевский