Starship разбился при посадке / фото twitter.com/SpaceX

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Ракета взорвалась при попытке приземления. Трансляция велась в Тwitter компании SpaceX.

Starship SN9 достиг высоты 10 км, прежде чем упасть обратно на Землю. Испытания проходили в американском штате Техас.

"У нас был еще один замечательный полет. Нам просто нужно немного поработать над приземлением", - прокомментировал инцидент главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

Это уже вторые высотные суборбитальные летные испытания прототипа Starship. 

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Проект Starship он SpaceX: что нужно знать 

Предыдущая модель SN8 также взорвалась во время полета в декабре. Целью компании SpaceX является запуск Starship на Марс с грузом в 2022 году, по которому ожидается пилотируемый полет в 2024 году. 

В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен девятый прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установила еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит семь космических кораблей различных модификаций.

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Автор: Олег Давыгора