Ракета Falcon 9 стартовала c космодрома на мысе Канаверал, ее первая ступень уже трижды использовалась ранее.

Компания SpaceX в воскресенье вечером запустила ракету-носитель Falcon 9 для вывода в космос трех спутников.

Ракета Falcon 9 стартовала c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:18 по времени Восточного побережья США (02:18 по Киеву). Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

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Это первый случай, когда SpaceX вывела аппарат на полярную орбиту, запустив носитель с восточного побережья США. В компании отмечают, что ее конкуренты и NASA не запускали аппараты на полярную орбиту с территории Флориды в течение нескольких десятилетий.

Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 уже трижды использовалась для запуска ракеты: во время 19-й и 20-й экспедиций компании по обеспечению Международной космической станции, а также для вывода на орбиту девятой по счету группировки спутников глобального интернета Starlink.

Как и раньше, первая ступень вновь вернулась на Землю для повторного применения. Она отделилась на четвертой минуте полета и приземлилась на площадке космодрома на мысе Канаверал.

Following launch, Falcon 9’s first stage booster will land at Landing Zone 1 pic.twitter.com/ZM3orMDnrC — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Какие спутники SpaceX запустила сегодня

На борту ракеты находится три спутника: SAOCOM-1B, GNOMES-1, Tyvak-0172.

Аргентинский спутник SAOCOM 1B, запуск которого неоднократно откладывался, предназначен для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Они помогают при ликвидации последствий стихийных бедствий, отслеживании процессов в океанах, на ледниках Антарктиды и Андов, а также в с/х деятельности.

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Аппарат был заказан Национальной комиссией по космической деятельности Аргентины (CONAE) и собранный местной INVAP. Его выведут на солнечно-синхронную орбиту, пишет Лига.

SpaceX заключила контракт на заброску двух таких аппаратов с CONAE еще 11 лет назад. SAOCOM-1A запустили только осенью 2018-го.

GNOMES-1 от компании PlanetiQ весит всего 30 кг. Это первый метеорологический аппарат из будущей группировки в 20 спутников. Собран в Blue Canyon Technologies (США), оснащен системой зондирования атмосферы Pyxis: она улавливает сигналы GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС – на основании их параметров моделируется прогноз погоды.

Tyvak-0172 – крупный (формат 6U) 10-килограммовый кубсат от Tyvak Nano-Satellite Systems. Также метеоспутник, основанный на похожей на GNOMES-1 технологии.

Что такое SpaceX

SpaceX - это частная космическая компания Илона Маска. Задача SpaceX - разработка революционных космических технологий.

Ракета Falcon 9

Частично многоразовая ракета-носитель, состоящая из двух ступеней. На первой ступени ракеты-носителя установлены 9 жидкостных ракетных двигателей Merlin. Первая ступень Falcon 9 может быть повторно использована: на ней установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу.

Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon, а также для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

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Автор: Александр Топчий