Аpple планирует научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.
Читайте такжеApple наняла инженера из Google для усовершенствования SiriУ себя на сайте компания разместила вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника.
В обязанности аналитика будет входить прослушка и расшифровка аудиофайлов и оценка ответов Siri. Компания ищет кандидатов, свободно владеющих украинским языком. Также указано, что вакансия предполагает работу в штаб-квартире ирландского города Корк, передает 112.ua.
Среди основных требований к кандидату – свободное владение английским и украинским языками с отличной грамматикой и корректурой. Кандидат должен понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.
У кандидата должен быть диплом бакалавра или аналогичный предыдущий опыт работы. Также необходим опыт работы в качестве пользователя Siri. Компания обещает конкурентоспособную оплату труда, большие льготы, право участвовать в программе акций компании.
Что такое Siri
- Siri – персональный помощник, система, действующая по принципу вопрос-ответ для OIS. Приложение приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени. Siri создано, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации на родном для человека языке.
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