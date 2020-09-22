В обязанности аналитика будет входить прослушка и расшифровка аудиофайлов и оценка ответов Siri.

Аpple планирует научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.

Читайте такжеApple наняла инженера из Google для усовершенствования SiriУ себя на сайте компания разместила вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника.

В обязанности аналитика будет входить прослушка и расшифровка аудиофайлов и оценка ответов Siri. Компания ищет кандидатов, свободно владеющих украинским языком. Также указано, что вакансия предполагает работу в штаб-квартире ирландского города Корк, передает 112.ua.

Среди основных требований к кандидату – свободное владение английским и украинским языками с отличной грамматикой и корректурой. Кандидат должен понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.

У кандидата должен быть диплом бакалавра или аналогичный предыдущий опыт работы. Также необходим опыт работы в качестве пользователя Siri. Компания обещает конкурентоспособную оплату труда, большие льготы, право участвовать в программе акций компании.

Что такое Siri

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Автор: УНИАН